أفضل 5 أطعمة لتقوية الذاكرة لدى الطلاب قبل الامتحانات

يعد المخ أهم أعضاء الجسم لأنه يساعد في عمل القلب والرئتين وباقي الأجهزة الأخرى، لذلك من المهم أن يكون في أفضل حالة من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

وبحسب تقرير نشره موقع "ماي أونلي هيلث" Only My Health، المعني بالشؤون الصحية"، فإن هناك بعض الوجبات الغذائية التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الدماغ والذاكرة والمزاج ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

ووفقًا لدراسة علمية، فإن أحماض أوميجا-3 الدهنية وفيتامين B12 وفيتامين B6 وفيتامين K مفيدة للمخ. وتلعب الأغذية، التي يتم تناولها دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة المخ ويمكن أن تساعد على تحسين أداء مهامه التي تتضمن الذاكرة والتركيز على المدى القصير والطويل.

يقول اختصاصي التغذية أروشي جوبتا، مساعد أخصائي التغذية بكلية داياناند الطبية ومستشفى لوديانا في الهند، يحتاج جسم الإنسان إلى مضادات الأكسدة لحماية خلايا الدماغ من الجذور الحرة الضار. تعتبر العناصر الغذائية المهمة مثل أحماض أوميجا-3 الدهنية والفلافونويد وفيتامين E مفيدة لصحة الدماغ، لذلك يمكن تناول ما يلي لتقوية الذاكرة:

1. البيض

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين D إلى ضعف المهارات المعرفية، وبالتالي من المهم الحفاظ على تلك المستويات من خلال تناول البيض الغني بفيتامين D. كما توجد العناصر الغذائية الصديقة للمخ في صفار البيض، لذا يجب التأكد من تناول صفار البيض بخاصة في وجبة الإفطار.

2. شاي البابونج

يمكن أن يحسن شاي البابونج الوظيفة الإدراكية وقلة النوم. يمكن أن يقلل أيضًا من التوتر ويعزز التركيز والذاكرة. إنه أحد أفضل أنواع الشاي لصحة الدماغ ولزيادة الطاقة.

3. اللوز

يشتهر اللوز بفائدة المميزة لتحسين الذاكرة لدى البشر. ترجع أهمية اللوز لوظائف المخ إلى غناه بفيتامين E.

4. الأفوكادو

يعد الأفوكادو أحد أهم مصادر الدهون الصحية غير المشبعة التي ثبت أنها تدعم الدماغ ووظائفها. ويساعد في خفض ضغط الدم، وبالتالي منع الضرر المعرفي. كما يحتوي الأفوكادو على العديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى المهمة للمخ والصحة العامة.

5. الكركم

وفقًا للأبحاث، فإن مركب الكركمين الموجود في الكركم يساعد في تحسين الذاكرة والحالة المزاجية لدى البالغين. وإلى جانب الكركم، يمكن أيضًا تضمين الجوز والثوم والشاي الأخضر في النظام الغذائي.

أطعمة تؤثر على قوة الذاكرة

يقول دكتور أروشي إن هناك أطعمة ومشروبات معينة لا تعد خيارًا مناسبًا للذاكرة والقدرة العالية على التركيز وصحة الدماغ بشكل عام كما يلي:

1. المشروبات السكرية

على غرار تأثير الأطعمة المُصنعة، يمكن أن تتسبب المشروبات السكرية في زيادة الوزن دون توفير العناصر الغذائية الأساسية والسعرات الحرارية المفيدة. يمكن أن يؤدي السكر الزائد إلى تلف وظائف الذاكرة والدماغ. في الواقع، ترتبط المشروبات السكرية أيضًا بمرض الزهايمر والخرف. يجب تجنب المشروبات السكرية مثل الصودا ومشروبات الطاقة وعصائر الفاكهة لتقوية الذاكرة والحفاظ على صحة الدماغ.

2. الأطعمة المُصنعة

وينبغي إدراج الكثير من الأطعمة المُصنعة، ومن بينها رقائق البطاطس وبعض أنواع اللحوم والحلوى كمنتجات غذائية ضارة تملأ المعدة دون فائدة للجسم وتلحق الأذى بأعضائه. يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الأطعمة المُصنعة إلى زيادة الوزن وكذلك تلف أنسجة المخ. لذا، ينصح الخبراء بتناول أقل قدر ممكن من الأطعمة المُصنعة لمنع إلحاق الضرر بالذاكرة.

3. صلصة الصويا

من الممكن ألا يكون تناول مجرد ملعقة كبيرة من صلصة الصويا مع السوشي مصدرًا كبيرًا للقلق ولكن تناول كميات كبيرة يوميًا لا يفيد صحة الجسم بشكل عام ويؤثر بشكل خاص على أداء المخ لوظائفه وبالتالي يضعف الذاكرة والتركيز على المدى الطويل.

4. الملح

ينصح بتناول الملح بالقدر الموصى به عالميًا، ولا يجب الإفراط فيه لأنه عدو الذاكرة. وفقًا لدراسة علمية، تبين أن تناول الكثير من الأطعمة المليئة بالملح والصوديوم مثل صلصة الصويا يمكن أن يعيق تدفق الدم إلى الدماغ مما يؤثر على المهارات والذاكرة. كما يمكن أن يؤدي تناول الملح بكميات كبيرة إلى اختلال توازن الكهارل والإصابة بالجفاف، وهو أمر غير مفيد للعديد من وظائف المخ.

5. آيس كريم

وفقًا للعديد من الدراسات، ثبت أن الدهون المشبعة والأطعمة الغنية بالسكر يمكن أن تترك تأثيرًا سلبيًا على المهارات المعرفية والذاكرة اللفظية. وفي حين أنه من الجيد الاستمتاع بالآيس كريم من حين لآخر، ولكن ينصح الخبراء أن يتم اختيار بدائل غير مضرة مثل الزبادي اليوناني مع قطع من الفواكه الطازجة ويفضل أن تكون الفراولة أو العنب أو التوت لأنهما مفيدان للصحة والمخ.