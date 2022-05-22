يبحث المواطنون عن رابط فحص كبونات الوكالة 2022 الدورة الجديدة- رقم الصفحة والدفتر وموعد توزيع مساعدات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين 2022 – لذا يحرث فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر رابط فحص كبونات الوكالة 2022 الدورة الجديدة- رقم الصفحة والدفتر، كون أن خدمة فحص الكابونة غير متوفرة في مراكز التوزيع.

رابط فحص كبونات الوكالة 2022 الدورة الجديدة- رقم الصفحة والدفتر

وتشترط الوكالة أن يجري المواطن خدمة الفحص كونها غير متوفرة في مراكز التوزيع، لكي تسهل اجراءات استلام كابونتك الرجاء إحضار المعلومات التالية في اليوم المحدد لاستلام الكابونة: 1.تاريخ الكابونة 2. نوع الكابونة 3. رقم الدفتر 4. رقم الصفحة مع العلم أنه غير مسموح استلام الكابونة قبل اليوم المحدد.

وتوزع كبونات الوكالة، في غزة وهي دورية توزع 4 مرات في السنة بمتوسط ​​أربع دورات توزيع كل ثلاثة أشهر.

كابونة الوكالة تشمل الدقيق والأرز والسكر والحليب بالإضافة إلى العدس. تم توحيد الكوبون لجميع اللاجئين بعد أن تم تصنيفه على أنه كوبون طوارئ وكوبون أصفر مزدوج.

ودعت الوكالة جميع المستفيدين إلى إجراء الفحص بشكل يومي، حيث يتم نشر أسماء جديدة كل يوم عبر الموقع الرسمي للوكالة على الإنترنت.

رابط فحص كوبونات الوكالة الجديدة اضغط هنا

ولفتت إلى أنه في حال عدم ظهور موعد استلام قسيمة الوكالة الموحدة عند الانتهاء من عملية الفحص، ويظهر أمامك “برجاء مراجعة الموقع لاحقًا لمعرفة تاريخ استلام المواد الغذائية ، والسبب أن الأونروا تنشر المواعيد على الموقع بشكل يومي حسب عدد أفراد الأسرة الذين سيتم توصيل المواد الغذائية إليهم.

وأصدر موقع فحص كوبون الوكالة الموحد للجميع بأن خدمة فحص الكوبون غير متوفرة في مراكز التوزيع المعتمدة. ولكن من أجل تسهيل حصول المواطنين على كوبونات الوكالة الموحدة، يرجى إحضار تاريخ الكابونة ونوعها ورقم الكتاب ورقم الصفحة.

وذلك خلال اليوم المحدد لاستلام الكابونة. مع ملاحظة أنه غير مسموح باستلام الكوبون قبل اليوم المحدد.

شروط توزيع كبونات الوكالة الدورة الجديدة

وضعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) آلية لتوزيع كوبونات الوكالة الجديدة 2022 في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، للحد من انتشار الفيروس بين اللاجئين ضمن الخطوات الخاصة آلية توزيع كوبونات الوكالة على النحو التالي:

اللاجئون الذين يتلقون مساعدات غذائية يجب أن يحافظوا على مسافة مترين بين المستفيد والشخص الذي يقدم ويوزع المساعدات الغذائية، سواء كان التوزيع في مراكز التوزيع المتنقلة أو في مراكز التوزيع الثابتة.

يجب على اللاجئ المستفيد أن يأتي بمفرده لتلقي مساعداته الغذائية.

وشددت الوكالة على ضرورة عدم إرسال الأطفال وكبار السن أو المرضى لتلقي مساعدات غذائية.

يجب الحفاظ على التباعد المادي بين اللاجئين عند وجود أكثر من شخص واحد لتلقي المساعدة الغذائية في نفس الوقت