حماس: شطب حركة "كهانا" من قوائم المنظمات الإرهابية يعكس ازدواجية معايير أمريكا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد 22/5/2022، أن القرار الأمريكي بشطب حركة "كهانا حاي - كاخ" الصهيونية من قوائم المنظمات الإرهابية، يعكس ازدواجية معايير أمريكا وعدم صلاحيتها لأن تكون وسيطًا نزيهًا في صراعنا مع العدو.

وأوضح د. باسم نعيم رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة حماس في غزة، أن شطب حركة "كهانا حاي - كاخ" الصهيونية من قوائم المنظمات الإرهابية، رغم مسؤوليتها عن عشرات العمليات الإرهابية بحق شعبنا، وفي مقدمتها مجزرة الحرم الإبراهيمي في عام ١٩٩٤ التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، وفي ظل استمرار تمسك التنظيم وأتباعه بالفكر المتطرف والأيديولوجيا الإرهابية.

واعتبر د. نعيم أن قرار أمريكا، يحملها مسؤولية ما يمارس من إرهاب بحق شعبنا على يد أتباع هذه التنظيمات مثل الإرهابي بن غفير.

وقال د. نعيم:"القرار يعكس ازدواجية معايير الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم صلاحيتها لأن تكون وسيطًا نزيهًا في صراعنا مع العدو الصهيوني، لاسيما في الوقت الذي تنكر فيه حقوقًا أساسية لشعبنا، وفي مقدمتها حقّه في مقاومة الاحتلال والاستقلال والعودة."