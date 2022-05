بالفيديو والصور مصرع 4 أشخاص وإصابة المئات إثر عاصفة عنيفة تضرب كندا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وإصابة المئات، وحرمان نحو 900 ألف منزل في مقاطعة أونتاريو وكييك من الكهرباء، جراء عواصف عنيفة ضربت شرق كندا.

وأعلنت شرطة أونتاريو عبر تويتر سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جراء عاصفة صيفية عنيفة.

وقالت الشرطة إن شخصا قتل عندما سقطت شجرة على مقطورة كانت تؤويه في برانت بجنوب تورنتو.

وفي المنطقة ذاتها، قتلت امرأة تجاوز عمرها 70 عاما، كانت تسير خلال العاصفة، جراء سقوط شجرة وفقا للمصدر نفسه.

إلى الشمال، في العاصمة الفيدرالية أوتاوا، قضى شخص بسبب العواصف الرعدية.

وغرقت امرأة في الخمسينيات من عمرها جراء انقلاب قارب بفعل العاصفة، في نهر يفصل أوتاوا عن غاتينو في كيبيك، وفق ما نقلت إذاعة كندا عن الشرطة المحلية.

وكان نحو 900 ألف منزل في شرق كندا بلا كهرباء السبت بسبب العواصف.

Getting a little intense out there! #ontario #thunderstorm pic.twitter.com/eSslDyXREU

Southern Ontario/Eastern Ontario/Quebec friends: are you doing alright? That was quite the storm that blew through. pic.twitter.com/As1ysu7otR