د. الشخرة : فلسطين لم تسجل أي إصابة بجدري القرود ولا داعي للقلق

أكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، د.كمال الشخرة، أن فلسطين لم تسجل أي إصابة بجدري القرود، مشيراً إلى أن هذا النوع من الجدري أقل خطورة وانتشاراً من الجدري، داعية المواطنين إلى عدم القلق.

وأضاف أنه "لم تسجل أي إصابة بالمرض، وهناك متابعة لكل الحالات القادمة من الخارج".

وقال:" وزارة الصحة قامت بواجبها على أكمل وجه في مواجهة فيروس كورونا، ومرض شلل الأطفال، وسنقوم بما يجب لمواجهة هذا المرض".

وتشمل أعراض جدري القردة المعتادة ما يلي: طفح جلدي مع بثور - على الوجه واليدين والقدمين والعين والفم والأعضاء التناسلية، الحمى، الصداع، آلام العضلات، انخفاض الطاقة، تورم الغدد الليمفاوية.

ولحماية نفسك والآخرين من جدري القردة: اعزل نفسك وتحدث إلى الطبيب إذا كانت لديك أعراض، تجنب ملامسة الجلد أو الوجه مع أي شخص لديه أعراض، نظف يديك والأسطح والأشياء التي تم لمسها بانتظام.