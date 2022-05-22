بالفيديو رصد مخلوق من "عالم آخر" في المحيط الهادئ

رصدت غواصة مسيرة مخلوقاً غريباً في أعماق المحيط الهادئ، تصدرت صوره عناوين الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث شبهه الكثيرون بمخلوق من "عالم آخر".

ونوهت التقارير إلى أن المخلوق الغريب يشبه إلى حد ما "حقيبة التسوق الغريبة" ويسبح في أعماق المحيط على عمق نحو 7221 قدما (2201 مترا).

وتصدرت المشاهد التي سجلت في شهر مارس/ آذار الماضي، بواسطة غواصة مسيرة جنوب شرقي هونولولو، عناوين الأخبار بسبب غرابة شكل المخلوق الذي ظهرت جميع أحشائه.

المركبة ROV كانت تحلق فوق جبل بحري غير مستكشَف في "Kingman Reef" و"Palmyra Atoll" عندما اكتشف المشرفون على المركبة المخلوق. دائمًا ما تكون هذه الأشياء مثيرة ومذهلة للغاية، يا له من مخلوق رائع.

ولفتت الباحثة إلى أن هذا المخلوق غريب الشكل، ما هو إلا عبارة عن صنف من أصناف خيار البحر أو "الهولوثوريون"، هو مجموعة متنوعة جدا تنتشر عبر مياه المحيط الهادئ، وهو ينتمي إلى عائلة تسمى "Elpidiidae".

ويعد خيار أعماق البحار من "الزبالين" (مخلوقات تعيش على البقايا) الذين يتغذون على وابل من خلايا الجلد والحيوانات الميتة المتساقطة إلى قاع المحيط.