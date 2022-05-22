أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد 22/5/2022 عيار 21 ، يشهد سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد ، الاستقرار بعد ارتفاع الأمس دام عدة اشهر ، حيث جاء سعر عيار 24 : البيع 44 دينار و500 فلساً ، في حين بلغ سعر الشراء 41 دينار و800 فلساً ، ليشهد ارتفاعاُ عما كان عليه الخميس الماضي الذي بلغ سعره 43 دينار و500 فلساً ، لتقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم" الاخبارية عرض شامل أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد 22/5/2022، عيار 21 وعيار 24 وعيار.

أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد 22/5/2022 عيار 21

اسعار الذهب في الاردن ومنذ عدة اشهر تشهد تذبذباً ونقدم لكم اسعار الذهب اليوم الأحد 22/5/2022 سعر الذهب عيار 24 : البيع 44 دينار و500 فلساً

سعر الذهب عيار 21 : بلغ سعر البيع 37 دينار و 800 فلس ، في حين بلغ سعر الشراء 36 دينار و 200 فلساً .

سعر الذهب عيار 18 : بلغ سعر البيع 33 دينار و800 فلس ، في حين بلغ سعر الشراء 30 دينار و800 فلساً





أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد 22/5/2022 عيار 21

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.13 دينار $59.41

سعر الذهب عيار 22 38.62 دينار $54.46

اسعار الذهب عيار 21 36.86 دينار $51.99

اسعار الذهب عيار 18 31.59 دينار $44.56

سعر الذهب عيار 14 24.57 دينار $34.66

سعر الذهب عيار 12 21.06 دينار $29.71

اسعار أوقية الذهب 1,310 دينار $1,848

اسعار جنيه الذهب 294.88 دينار $415.89

اسعار كيلو الذهب 42,125 دينار $59,412





أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد 22/5/2022 عيار 21

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 مايو 42.08 36.82 31.56 24.55 21.04

19 مايو 42.02 36.76 31.51 24.51 21.01

18 مايو 41.44 36.26 31.08 24.17 20.72

17 مايو 41.43 36.25 31.07 24.17 20.71

16 مايو 41.67 36.46 31.25 24.31 20.84

15 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

14 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

13 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

12 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

11 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48