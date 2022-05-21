تردد قناة السنة النبوية 2022-1443 لمشاهدة الصلوات و نقل شعائر الحج و تكبيرات عيد الاضحى من المدينة المنورة

تردد قناة السنة النبوية 2022 لمتابعة نقل شعائر الصلاة و العبادات بشكل يومي، و نقل شعائر الحج و تكبيرات عيد الأضحى 2022-1443، حيث تختص قناة السنة النبوية ببث مباشر من المسجد النبوي وتنقل شعائر العبادة والصلاة طوال اليوم كله، وحظيت القناة على إعجاب العديد من المشاهدين بمختلف أرجاء العالم، يبحث الكثير من الأشخاص التردد الجديد لقناة السنة النبوية على القمر الصناعي النايل سات لكي يتابعوا الصلاة والاستمتاع بالأحاديث النبوية الشريفة ومحاولة تعلم سنه رسول الله،

وتعتبر قناة السنة النبوية السعودية من أكثر القنوات الدينية شهرة بالوطن العربي بأكمله، ومن الممكن متابعة القناة عبر قناتها على اليوتيوب، كما تعرض القناة على مواقع كثيرة متباينة خلال شبكة الإنترنت، وتصطحب هذه القناة متابعيها برحلة يومية خيالية لمسجد الرسول.

نبذة عن قناة السنة النبوية

وقناة السنة النبوية من القنوات الدينية والتي لها نسبة متابعة ومشاهدة عالية ، وهي قناة سعودية وتبث برامجها على مدار اليوم ، وتبثها من المسجد النبوي ، وتقدم جميع الصلوات بث مباشر .

تردد قناة السنة النبوية 2022 التي يبحث عنها الألاف في محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد قامت قامت السنة النبوية وبشكل فجائي بتغيير ترددها مما جعل الكثيرين من متتبعيها يتسائلون عن سبب اختفائها من القمر الصناعي نايل سات وباقي الأقمار الصناعية الأخرى مثل عرب سات هوت بيرد..إلخ، و لذلك يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أحدث تردد لقناة السنة النبوية لمتابعة البث المباشر للصلوات و الاستماع لتلاوات من القرآن الكريم.

وتبث برامجها الدينية لمكة والمدينة ولجميع أنحاء العالم ، وتبث البرامج الدينية من المدينة المنورة على النايل سات وباللغة العربية ، ويتم التعليق الصوتي من المذيعين المتميزين وتبثها لجميع أنحاء العالم.

وتبث برامجها الجديدة على هذه القناة وبجودة عالية ، ولا تبث إلا البرامج الدينية والأمور المتعلقة بالصلاة ، وتقدم الإقتباسات من الرسول عليه الصلاة والسلام.

تردد قناة السنة النبوية 2022-1443 على القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد : 12149

الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ

الأفقي: 34 .

اسم القناة على التلفاز: السعودية مصحف

خطوات لتعيين قناة السنة النبوية 2022 على نايل سات

اضغط على مفتاح (القائمة).

سترى كلمة (خيارات) على الشاشة.

حدد (تثبيت).

ثم حدد كلمة (التثبيت اليدوي).

اختر القمر الصناعي (نايل سات) من قائمة الأقمار الصناعية.

أدخل الآن التردد المذكور سابقًا في المقالة.

ثم حدد قطبية (أفقي H).

أدخل معدل الترميز (27500).

باستخدام جهاز التحكم عن بعد لجهاز الاستقبال، انقر فوق “موافق”.

و تعتبر القناة من أشهر القنوات الدينية في الوطن العربي التي يرغب المسلمون في الوطن العربي وحول العالم في ضمها إلى قائمة محطاتهم للاستماع إلى السيرة النبوية والأحاديث الصحيحة وتفسيراتها.