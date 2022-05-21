بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الاحد 22-5-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء

بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الاحد الموافق 22-5-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، ولا يزال المواطنين في جميع مصر العربية يبحثون عن سعر الذهب في مصر عبر محركات البحث لا سيما على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 أمس ليصل إلى 1086 جنيها (59.41 دولار)، مقابل 1083 جنيها (59.20 دولار) في ختام تداولات الجمعة ، وقد حرص فريق فلسطين اليوم في وضع التفاصيل الكاملة حول أسعار الذهب بجميع عياراته ، كما ونعلمكم إلى أن تلك الأسعار تختلف بين الحين والآخر .

ويضع فريق الموقع الإجابة الكاملة حول بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم عيار 21 و18 للبيع والشراء يوميا حتى يتمكن كافة الأشخاص والمهتمين والباحثين في معرفة تلك الأسعار كاملة بمجرد الانتهاء من قراءة السطور وعن أسعار الذهب في مصر (عيار 24, 22, 18, 14, 12) وفيما يلي التفاصيل الكاملة حول الاسعار .

سعر الذهب في مصر عيار 21 بكام النهارده

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية وهو على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,160 شراء 1,171

عيار 22 بيع 1,063 شراء 1,074

عيار 21 بيع 1,015 شراء 1,025

عيار 18 بيع 870 شراء 879

عيار 14 بيع 677 شراء 683

عيار 12 بيع 580 شراء 586

الاونصة بيع 36,076 شراء 36,431

الجنيه الذهب بيع 8,120 شراء 8,200

الكيلو بيع 1,160,000 شراء 1,171,429

وفي هذه السطور نشير إلى أن الفضة الفورية قد تراجعت في الأيام الاخيرة بنسبة 0.66% لتصل إلى 21.75 دولار للأونصة، لكنها ارتفعت بنحو 3.5% هذا الأسبوع.

ونستكمل معكم باقي التفاصيل إذ أن البلاتين قد انخفض بنسبة 1% إلى 952.75 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.43% إلى 1958.2 دولار.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن

سعر الذهب في مصر عيار 18

بالمقابل فقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري وهو على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,086 جنيه $59.41

سعر الذهب عيار 22 995.18 جنيه $54.46

اسعار الذهب عيار 21 949.96 جنيه $51.99

اسعار الذهب عيار 18 814.25 جنيه $44.56

سعر الذهب عيار 14 633.30 جنيه $34.66

سعر الذهب عيار 12 542.82 جنيه $29.71

سعر الذهب عيار 9 407.12 جنيه $22.28

اسعار أوقية الذهب 33,764 جنيه $1,848

اسعار جنيه الذهب 7,600 جنيه $415.89

اسعار كيلو الذهب 1,085,644 جنيه $59,412



بكم سعر الذهب في مصر اليوم للبيع والشراء

وفي النهاية فقد وضعنا لكم متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري وهو على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 مايو 1,086 949.95 814.24 633.29 542.82

19 مايو 1,083 947.70 812.31 631.79 541.53

18 مايو 1,067 933.83 800.42 622.54 533.60

17 مايو 1,068 934.22 800.75 622.80 533.83

16 مايو 1,073 938.85 804.72 625.89 536.47

15 مايو 1,068 934.33 800.85 622.88 533.89

14 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

13 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

12 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

11 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03





وفي نهاية المقالة حول بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الاحد الموافق 22-5-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت المقالة اعجابكم .