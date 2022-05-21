سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 22 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم بشكل مستمر اسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 22 مايو 2022

استقرار سعر الدولار في سوريا

استقر سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة، اليوم لأحد 22 مايو/أيار 2022 لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 22 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

وسجل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3945 ليرة للشراء، و3980 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 22 مايو 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وبقي سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 4173 ليرة للشراء، و4215 ليرة للبيع.

ولم يتغير سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، مسجلًا نحو 4921 ليرة للشراء، و4975 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 22 مايو 2022

سعر الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 1050 ليرة للشراء، و1062 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 1071 ليرة للشراء، و1084 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 22 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 12875 ليرة للشراء، و13015 ليرة للبيع.