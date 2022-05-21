أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 22 مايو 2022

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أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 22مايو 2022

ارتفاع أسعار الذهب في لبنان

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأحد 22 مايو/أيار 2022، تزامنًا مع تسجيل "النفيس" أول ارتفاع أسبوعي في شهر عالميًا.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 22مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في لبنان

سعر جرام الذهب عيار 24

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، بالتعاملات الصباحية، إلى نحو 90.021 ألف ليرة (59.41 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في لبنان اليوم، إلى نحو 78.770 ألف ليرة (51.99 دولار).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 22مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، إلى نحو 67.517 ألف ليرة (44.56 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في لبنان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 52.513 ألف ليرة (34.66).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 22مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان، خلال التعاملات المبكرة، ارتفاعًا إلى نحو 2.799 مليون ليرة (1848 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان، نحو 630.162 ألف ليرة (415.89 دولار).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 22مايو 2022

أسعار الذهب عالمياً

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس، لتسجل أول مكاسب أسبوعية في شهر، مدعومة من تزايد طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط مخاوف حول حدوث ركود اقتصادي.