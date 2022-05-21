اليكم أسعار الذهب في اسواق الجزائر الأحد 22 مايو 2022 الذهب مقابل الدينار الجزائري

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 22 مايو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الدينار الجزائري، حيث شهدت مواقع البحث عمليات بحث عن أسعار الذهب في الجزائر من قبل الكثير من المتابعين لا سيما المستثمرين و التجار و الأشخاص المقبلين على الزواج.

و صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاحد 22 مايو/أيار 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر في تعاملات اليوم ، نحو 8656 دينارا جزائريا (59.41 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مساء اليوم في الجزائر نحو 6492 دينارا (44.56 دولار)، وفقا لموقع "gold-price-today" المتخصص في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5049 دينارا (34.66 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 7574 دينارا (51.99 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر نحو 269.206 ألف دينار (1848 دولارا).

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب أمس السبت، وحققت أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل/نيسان إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن.