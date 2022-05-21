طالع أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 22 مايو 2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 22 مايو أيار 2022، رصد فريق فلسطين اليوم الإخبارية عمليات بحث واسعة عبر محركات البحث عن أسعار الذهب في سوريا، لا سيما أولئك المستثمرين و الأشخاص المقبلين على الزواج،.

و يحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار الذهب و العملات في مختلف الدول و بمختلف العملات، كي يتمكن القراء من معرفة أسعار الذهب يومياً بسهولة و يسر، كما هو الحال في هذه المقالة التي نرصد فيها أسعار الذهب مقابل الليرة السورية.

و ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال تعاملات الأحد 22 مايو/أيار 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

وأسواق المعدن النفيس في إجازة أسبوعية اليوم السبت وغدا الأحد.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، في تعاملات اليوم الأحد، 149.269 ألف ليرة (59.41 دولار)، وفقً موقع "gold-price-today.com".

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا اليوم، نحو 130.613 ألف ليرة (51.99 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، نحو 111.953 ألف ليرة (44.56 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 87.074 ألف ليرة (34.66 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا اليوم الأحد، نحو 4.642 مليون ليرة (1848 دولارا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1.044 مليون ليرة (415.89 دولار).

عالمياً، أسعار الذهب ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع) وحققت أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل/نيسان إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن.