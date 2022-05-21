أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 22 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب في تونس اليوم وبمختلف العيارات المتداولة، حيث يبحث عنه شريحة كبيرة من المتابعين وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد كثرة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 22 مايو 2022

انخفاض أسعار الذهب اليوم في تونس

انخفضت أسعار الذهب اليوم في تونس خلال تعاملات اليوم الأحد 22 مايو/أيار 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لأسواق المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 22 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في تونس

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في تونس خلال تعاملات اليوم، نحو 181.89 دينار (59.41 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في تونس اليوم، نحو 159.16 دينار (51.99 دولار

أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 22 مايو 2022

سجل سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في تونس، نحو 136.42 دينار (44.56 دولار)

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في تونس، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 106.10 دينار (34.66 دولار).

أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 22 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في تونس

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في تونس، خلال التعاملات المسائية، نحو 5.657 ألف دينار (1848 دولارا)، وفقا لموقع

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في تونس (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1.273 ألف دينار (415.89 دولار).

أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 22 مايو 2022

أسعار الذهب عالميا

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب، وحققت أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل/نيسان إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن.