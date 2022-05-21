أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 22 مايو أيار 2022 ترجع هامشي مع بدء العطلة الاسبوعية

أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 22 مايو أيار 2022، رصد فريق فلسطين اليوم الإخبارية عمليات بحث واسعة عبر محركات البحث عن أسعار الذهب في السودان، لا سيما أولئك المستثمرين و الأشخاص المقبلين على الزواج،.

و يحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار الذهب و العملات في مختلف الدول و بمختلف العملات، كي يتمكن القراء من معرفة أسعار الذهب يومياً بسهولة و يسر، كما هو الحال في هذه المقالة التي نرصد فيها أسعار الذهب مقابل الجنيه السوداني.

و تراجعت أسعار الذهب اليوم في السودان، الأحد 22 مايو/أيار 2022، هامشيا، تزامنا مع بداية العطلة الأسبوعية في أسواق الذهب العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السودان

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان ليصل إلى 26.549 ألف جنيه (59.41 دولار)، بحسب منصة "جولد برايس توداي" لرصد أسعار المعدن الثمين.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان ليصل إلى 19.912 ألف جنيه (44.56 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.487 ألف جنيه (34.66 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 13.275 ألف جنيه (29.71 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السودان

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولا بالأسواق) ليصل إلى 23.231 ألف جنيه (51.99 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السودان نحو 825.687 ألف جنيه (1848 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21) فقد سجل نحو 185.850 ألف جنيه (415.89 دولار).

عالميًا، استقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الجمعة (ختام جلسات الأسبوع)، لتسجل أول مكاسب أسبوعية في شهر، مدعومة من تزايد طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط مخاوف حول حدوث ركود اقتصادي..