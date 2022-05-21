قوات الاحتلال تقتحم قرية زبوبا قضاء جنين

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، قرية زبوبا قضاء جنين مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية زبوبا شمال غرب مدينة جنين، وقامت بتفتيش عدد من منازل الموطنين.

ويُشار إلى أنه تقع زبوبا إلى الشمال الغربي من مدينة جنين، وتبعد عنها 14 كم، وترتفع 100م عن سطح البحر، ويرجع اسمها إلى تحريف كلمة الكنعانية، وتعني الذباب، وتبلغ مساحة أراضيها (1750) دونمًا، ويحيط بها أراضي قرى تعنك ورمانة.

وكثفت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة من وتيرة اقتحاماتها لجنين وقراها ومخيمها، ما يؤدي لاندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال.