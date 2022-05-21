الحركة الأسيرة تطالب حركة "فتح" برفع الغطاء عن المعتدين على الأسير زلوم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:24 م
21 مايو 2022
طالبت الهيئات التنظيمية للحركة الأسيرة في سجن "عوفر"، قرب رام الله، اليوم السبت، حركة "فتح" برفع الغطاء التنظيمي عمن شاركوا في الاعتداء على مناظر الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، الأسير معتصم زلوم.
وشددت الهيئات التنظيمية، التابعة لأسرى "الجبهة الشعبية"، و"الجبهة الديمقراطية"، و"الجهاد الاسلامي"، و"حماس"، في بيان لها، على أن "ما حدث جريمة مكتملة الأركان، ولا يمكن أن تمت للفلسطيني بصلة.
وأوضح البيان، أن الاعتداء على الأسير زلوم، مس بالنسيج الوطني الفلسطيني ووحدة الحركة الأسيرة، وهو عمل مدان ومستنكر، ولا ينم عن فهم واحترام حرية الرأي وقبول الآخر.
ولفت، إلى أن علامات الضرب والجروح الظاهرة في جسم الأسير زلوم، هي وسام شرف تفتخر بها الحركة الأسيرة والحركة والوطنية جمعاء.
وكان قد اعتدى مجموعة من أسرى حركة "فتح" في قسمي (15) و(16) بسجن عوفر، الأربعاء الماضي، على مسؤول الكتلة الإسلامية في السجن معتصم زلوم، بعد لحظات من دخوله القسم.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد هذا الاعتداء، جرى نقل الأسير إلى المشفى لتلقي العلاج، وإصابته بكدمات ورضوض وكسور في أنحاء مختلفة من جسمه.