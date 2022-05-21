 الإمارات خامس أكبر مُصدِّر للشاي في العالم

احتلت دولة الإمارات، اليوم السبت، المركز الخامس بين أهم 5 دول مصدرة للشاي في العالم بإجمالي صادرات يبلغ نحو 1.2 مليار درهم في العام 2020.

وقال المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات:" إن أهم 5 دول في العالم في صادرات الشاي هي: الصين وسيريلانكا وكينيا والهند والإمارات.

وأوضح المركز، أن إجمالي عدد الدول التي صدرت لها الإمارات الشاي وصل إلى 154 دولة في العام الماضي 2021.

وبيّن أن حجم تجارة الشاي في الإمارات وصل إلى نحو 1.859 مليار درهم تشمل صادرات بقيمة 968 مليون درهم وإعادة تصدير بقيمة 128 مليون درهم وواردت بنحو 763 مليون درهم.

وأشار المركز، إلى أن حجم تجارة الإمارات من الشاي في الربع الأول من العام الجاري بلغ 586 مليون درهم تشمل صادرات بقيمة 310 مليون درهم وإعادة تصدير بقيمة 51 مليون درهم وواردات بنحو 224 مليون درهم.

ولفتت إلى أن حجم إنفاق الأسر في دولة الإمارات على الشاي سنوياً بلغ حوالي 290 مليون درهم وفق بيانات عام 2019، منوهةً إلى أن عدد المقاهي وأماكن تقديم الشاي في دولة الإمارات وصل إلى 14567 حتي 19 مايو/ ايار الجاري.