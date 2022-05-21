ما هي أضرار الإفراط بتناول المضادات الحيوية؟

تُعد المضادات الحيوية بمثابة عقاقير قوية تُستخدم لمحاربة بعض الالتهابات التي تصيب جسم الانسان؛ وهي لا تُعالج جميع أنواع العدوى.

ويرى العديد من الأطباء والخبراء في مجال الصحة، أن المضادات الحيوية قد تكون فعّالة ضدّ الالتهابات التي تسببها البكتيريا (الجراثيم)، لكنها ليست فعّالة ضدّ الفيروسات، ويحذرون من أضرارها، وهي كما يلي:

أضرار الإفراط في تناول المضادات الحيوية

1- المضادات الحيوية تساعد بتحويل البكتيريا المفيدة إلى ضارّة

تطوّر البكتيريا دفاعات ضدّ المضادات الحيوية من خلال عملية نقل الجينات الأفقي، وفي الأساس، لا تحتاج البكتيريا إلى التكاثر لتمرير الحماية الجينية من المضادات الحيوية، حيث يمكنها ببساطة نقل هذه الجينات إلى زملائها البكتيرية.

2- المضادّات الحيوية يمكن أن تزعج الأمعاء الحساسة

تحتوي أمعاؤك على حوالي 100 تريليون بكتيريا من سلالات مختلفة، في حين أن بعضها قد يكون مميتاً، إلا أن هناك بكتيريا مفيدة معروفة باسم فلورا الأمعاء، تدعم المناعة والهضم السليم.

وعلى الرغم من أن المضادات الحيوية العدوانية مفيدة إذا كنتِ مصابة بعدوى خطيرة، إلا أنها تقضي على العديد من بكتيريا الأمعاء الجيدة، وكثير من الناس معرضون للآثار الجانبية غير المرغوب فيها للمضادات الحيوية غير الضرورية، بما في ذلك التغييرات الدائمة في الفلورا المعوية.

3- المضادّات الحيوية تزيد من حالات السيلان غير القابل للعلاج

يتتبع مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بقوة حالات السيلان المقاوم للمضادات الحيوية، و لا يسبب مرض السيلان غير القابل للعلاج الألم فحسب، بل تمَّ ربطه أيضاً بمرض التهاب الحوض، والحمل خارج الرحم، والعقم، والتهابات العين الوليدية، وهو نوع من التهاب الملتحمة.