الشيخ حمود: انكشاف المطبعين قوة للمقاومة و"محور القدس"

أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، اليوم السبت، أن انكشاف المطبعين قوة لأهل المقاومة ولمحور القدس وقوة لكل شريف ومقاومة في الوطن.

جاء ذلك في كلمة له خلال إفتتاح الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين عصر اليوم السبت، وأكبر نصب تذكاري في غزة ولبنان تحت شعار "مفتاح العودة"، احتفاءً بذكرى انتصاري معركة "سيف القدس" وذكرى تحرير جنوب لبنان.

وقال الشيخ حمود :"هناك محطتان مهمتان جدا في تاريح المقاومة هما تحرير العام 2000 وسيف القدس عام 2021، لانهما تاريخين يهزان العدو الصهيوني".

وأضاف:"منذ أربعين عاماً الى الآن، لم يحقق الكيان الصهيوني أي انتصار عسكري على الاطلاق، بل حاولت ان تعوض عن الهزائم العسكرية بالتطبيع المذري، وهذا التطبيع هو انتصار لنا ولأهل المقاومة".

وتابع الشيخ حمود قائلاً: "زوال الكيان الصهيوني أصبح قريباً جداً، ونحن اليوم في موقع انتصار، والنهاية ليست فقط العودة الى فلسطين بل زوال الكيان الصهيوني الذي أصبح قريبا".