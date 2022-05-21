الهيئة الوطنية لإسناد الداخل تفتتح جدارية في غزة تخليدًا لشهداء هبة الكرامة

افتتحت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، السبت، جدارية في مدينة غزة؛ تخليدًا لشهداء "هبّة الكرامة" الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء خروجهم في مسيرات تضامنية نصرة لأهالي قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع في مايو/أيار 2021.

ورُسمت الجدارية على أحد جدران الجامعة الإسلامية وسط غزة على طول 4 أمتار وعرض 10 أمتار، بمشاركة أكثر من فنان تشكيلي.

وقال رئيس الهيئة محسن أبو رمضان إنّ افتتاح هذه الجدارية بغزة في الذكرى الأولى لارتقاء شهداء "هبّة الكرامة" في الداخل المحتل جاء للتأكيد على أنّنا "شعب واحد".

وأوضح أبو رمضان أنّ الجدارية ضمّت صورتي الشهيدين محمد كيوان وموسى حسونة من الداخل المحتل، قائلًا "هذه الرسالة جاءت لتقول إنّ قطاع غزة غير مفصول عن الأراضي المحتلّة عام 48، وهي غير مفصولة عن الضفة والقدس المحتلتين".

وأضاف "نحن في قارب واحد في جسد واحد، وإنّنا نؤكّد اليوم على وحدة الأرض والشعب والهوية الوطنية لشعبنا في مواجهة ممارسات الاحتلال والعنصرية وانتهاكاته المستمرة.