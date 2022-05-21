طريقة تحضير البان كيك بالنوتيلا الشهية بسهولة

طريقة البان كيك بالنوتيلا، طريقة البان كيك الاصلي، طريقة البان كيك بالنوتيلا سالي فؤاد، بان كيك، سوف نقدمها لكِ سيدتي بطرق سهلة وسريعة دون جهد، وتقدم على مائدة الإفطار مع القهوة الأمريكية أو عند تناول الشاي وهي تعتبر وجبة غنية بالطاقة.

مقادير البان كيك بالنوتيلا

كوب دقيق

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

نصف كوب حليب

3 ملاعق من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من الفانيلا

طريقة البان كيك بالنوتيلا

أولاً أخلطي المقادير مع بعضها البعض.

ثم سخني ملعقة من الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة.

ثم في مقلاة غير لاصقة نضع البان كيك مدة دقيقتان لكل جهة حتى يصبح باللون الذهبي على نار هادئة.

ثم تدهن النوتيلا ويمكنك وضع بجانب الطبق الفراولة أو الموز أو أي نوع من الفاكهة التي ترغبها ويمكنك أيضاً شرب القهوة التركية أو الأمريكية، وصحتين وعافية.

طريقة البان كيك بالنوتيلا

مقادير البان كيك الاصلي

4 ملاعق كبيره سكر

1 كأس حليب سائل

1 ملعقة كبيره زيت

بيضه

رشة ملح

رشة فانيليا

شيره

زبده

1 كأس دقيق ابيض

1 ملعقة صغيره باكينغ باودر

طريقة البان كيك الاصلي

أولاً قومي بخفق البيضة والملح والسكر ثم أضيفي الحليب واخفقيهم.

ثم أضيفي الدقيق والباكينغ باودر واخفقيهم قم اضيفي الفانيليا، الزيت وأخفقيهم.

ثم امسحي المقلاة بالزيت وضعي على النار حتى تسخن.

ثم اسكبي في وسطها كمية من الخليط، بعد ان تنضج من الجهتين وارفعيه على الطبق.

ثم اضيفي الشيرة على وجه البان كيك وبعدها الزبدة وصحتين وعافية.

من فوائد البان كيك أنه يساعد على تقوية الأسنان والعظام لأنه يحتوي على الكالسيوم.

يفيد البان كيك أيضاً في تخفيف الوزن لأنه يعمل على سد الشهية.

يعطي الطاقة وخصوصاً إذا أضفتيه لفطورك الصباحي مع عصير برتقال فريش أو قهوة أمريكية.

يحسن المزاج ويشعرك بالسعادة.