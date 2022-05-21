ماذا قال الأسير زكريا الزبيدي في وداع أخيه داوود؟

قال الأسير زكريا الزبيدي، اليوم السبت، معقباً على استشهاد أخيه داوود الزبيدي: "كل الذين فقدتهم لم أودعهم ولم أدفنهم".

وأضاف الزبيدي:" عندما ارتقى أبي كنت بسجن جنين وسمعت ذلك عبر سماعة المسجد، وأمي ارتقت بمعركة المخيم، ومن شدة المعركة لم نستطع الوصول إليها، وكذلك أخي طه، واليوم داود".

وتابع الأسير الزبيدي :"لم أستطع توديعهم جميعاً، ولم أتمكن من ممارسة طقوس العزاء، لا أعرفه ولم أجربه ولم أمارسه بشكل شخصي".

وكان قد استشهد داوود الزبيدي شقيق الأسير البطل زكريا الزبيدي خلال تصديه لقوات الاحتلال التي حاولت اقتحام مخيم جنين الأسبوع الماضي.

ويُشار إلى أنه هذا هو الأخ الثاني من إخوة الأسير الزبيدي الذي ينال شرف الشهادة بالإضافة لوالدته.