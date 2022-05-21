أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 21 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في الكثير من الدول العربية، وفي هذا المقال يقدم لكم أسعار الذهب في سوريا، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم الكثير من المتابعين، وبعد الزيادة في البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 21 مايو 2022

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في سوريا

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات، اليوم السبت 21 مايو/أيار 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 21 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في سوريا

جرام الذهب عيار 24

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، 149.269 ألف ليرة (59.41 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا اليوم، نحو 130.613 ألف ليرة (51.99 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 21 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، نحو 111.953 ألف ليرة (44.56 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 87.074 ألف ليرة (34.66 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 21 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 4.642 مليون ليرة (1848 دولارا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1.044 مليون ليرة (415.89 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 21 مايو 2022

أسعار الذهب عالميا

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة، وحققت أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل/نيسان إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن.