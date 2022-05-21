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أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 21 مايو 2022
تراجع أسعار الذهب في السودان
تراجعت أسعار الذهب في السودان، اليوم السبت 21 مايو/أيار 2022، هامشيا، تزامنا مع بداية العطلة الأسبوعية في أسواق الذهب العالمية.
أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 21 مايو 2022
أسعار الذهب اليوم في السودان
سعر جرام الذهب عيار 24
هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان ليصل إلى 26.549 ألف جنيه (59.41 دولار)، بحسب منصة "جولد برايس توداي" لرصد أسعار المعدن الثمين.
سعر جرام الذهب عيار 18
ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان ليصل إلى 19.912 ألف جنيه (44.56 دولار).
أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 21 مايو 2022
أسعار الذهب الاقتصادي
وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.487 ألف جنيه (34.66 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 13.275 ألف جنيه (29.71 دولار).
سعر جرام الذهب عيار 21
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولا بالأسواق) ليصل إلى 23.231 ألف جنيه (51.99 دولار).
أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 21 مايو 2022
سعر الأوقية والجنيه الذهب
وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السودان نحو 825.687 ألف جنيه (1848 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21) فقد سجل نحو 185.850 ألف جنيه (415.89 دولار).
أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 21 مايو 2022
أسعار الذهب اليوم عالميا
وعالميًا، استقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الجمعة (ختام جلسات الأسبوع)، لتسجل أول مكاسب أسبوعية في شهر، مدعومة من تزايد طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط مخاوف حول حدوث ركود اقتصادي.