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أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 21 مايو 2022

تراجع أسعار الذهب في السودان

تراجعت أسعار الذهب في السودان، اليوم السبت 21 مايو/أيار 2022، هامشيا، تزامنا مع بداية العطلة الأسبوعية في أسواق الذهب العالمية.

أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 21 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في السودان

سعر جرام الذهب عيار 24

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان ليصل إلى 26.549 ألف جنيه (59.41 دولار)، بحسب منصة "جولد برايس توداي" لرصد أسعار المعدن الثمين.

سعر جرام الذهب عيار 18

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان ليصل إلى 19.912 ألف جنيه (44.56 دولار).

أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 21 مايو 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.487 ألف جنيه (34.66 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 13.275 ألف جنيه (29.71 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولا بالأسواق) ليصل إلى 23.231 ألف جنيه (51.99 دولار).

أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 21 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السودان نحو 825.687 ألف جنيه (1848 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21) فقد سجل نحو 185.850 ألف جنيه (415.89 دولار).

أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 21 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الجمعة (ختام جلسات الأسبوع)، لتسجل أول مكاسب أسبوعية في شهر، مدعومة من تزايد طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط مخاوف حول حدوث ركود اقتصادي.