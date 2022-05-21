سعر الذهب في العراق اليوم السبت 21 مايو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ،سعر الذهب في العراق والذي يبحث عنه الكثير من المواطنين، خاصة التجار ورجال الاعمال وأصحاب محلات الساغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في العراق اليوم السبت 21 مايو 2022، لا سيما في ظل حالة التذبذب التي يشهدها الملاذ الآمن وطبيعة التغييرات على سعر صرف الدولار الأمريكي، لذلك سنرفق لكم في هذا المقال سعر الذهب في العراق اليوم السبت 21 مايو 2022.

سعر الذهب في العراق اليوم السبت 21 مايو 2022

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق نحو 86.741 ألف دينار (59.41 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في العراق اليوم، إلى نحو 75.900 ألف دينار (51.99 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، إلى نحو 65.057 ألف دينار (44.56 دولار).

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.599 ألف دينار (34.66).

سعر الأوقية الذهب اليوم في العراق

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال التعاملات المبكرة، ارتفاعًا إلى نحو 2.697 مليون دينار (1848 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق، نحو 607.201 ألف دينار (415.89 دولار).