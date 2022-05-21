سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21 مايو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في مصر، والتي يلاحظ وجود اهتمام كبير بسعر الذهب وسعر الاوقية الذهب والجنيه الذهب وعيارات الذهب المختلفة، خاصة من قبل التجار ورجال الأعمال واصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21 مايو 2022، إليكم أدناه تفاصيل سعر الذهب وفق تعاملات اليوم في الأسواق العالمية والمحلية.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21 مايو 2022

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، خلال تعاملات السبت ليصل إلى 1086 جنيها (59.41 دولار)، مقابل 1083 جنيها (59.20 دولار) في ختام تداولات أمس الجمعة، بحسب منصة " gold-price-today" لرصد أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليصل إلى 814.25 جنيه (44.56 دولار)، مقابل 812.08 جنيه (44.40 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 633.30 جنيها (34.66 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 542.82 جنيه (29.71 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 407.12 جنيه (22.28 دولار).

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر ليصل إلى 949.96 جنيه (51.99 دولار)، مقابل 947.43 جنيه (51.80 دولار) بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 33764 جنيها (1848 دولارا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سجل نحو 7600 جنيه (415.89 دولار).