متى موعد صرف المنحة القطرية شهر 5 2022.. سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار، تتساءل الأسر المتعففة المستفيدة من المنحة القطرية 100 دولار، عن موعد صرف المنحة القطرية شهر مايو 2022، لاسيما وأن صرفها تأخر لأكثر من أسبوع عن الشهر الماضي، في ظل تخوفات منهم بألا تُصرف هذا الشهر بضغط من حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، وعزز هذا التخوف وصول رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة منذ أيام، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد صرف المنحة لهذا الشهر.

موعد صرف المنحة القطرية شهر 5

ويبحث المواطنون المستفيدون من المنحة القطرية شهر 5 عن متى موعد صرف المنحة القطرية شهر 5 2022.. سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار، لاسيما أنهم يعولون عليها في سداد وشراء أدنى احتياجات منازلهم، خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ما يقارب من 16 عاما متتالياً، وهو ما تسبب بجلوس مئات الآلاف من العمال في البيوت، وانضمامهم إلى صفوف البطالة، جراء اغلاق المصانع، وهو ما يحث المستفيدون على البحث عن موعد صرف المنحة القطرية شهر 5، لهذا تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، البحث عن موعد صرف المنحة لهذا الشهر، ونشرها عبر الموقع الإلكتروني.

سبب تأخير صرف المنحة القطرية شهر 5

ولم يصرح أي مسؤول أو جهة مختصة عن سبب تأخير صرف المنحة القطرية شهر 5، وسط توقعات بأن يكون صرف المنحة القطرية شهر مايو مجرد تأخير لأسباب فنية، غير مرتبطة بقرار لإلغاء صرفها هذه الشهر، بضغط من الاحتلال الإسرائيلي، وسط توقعات أيضا بصرفها خلال الأسبوع الجاري، على الرغم من عدم تصريح أي جهة بهذا الخصوص.

لماذا تأخر صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2022

وبدأت دولة قطر، بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة، منذ منتصف سنة 2018، إذ كانت تصرف الأموال بشكل شهري، رغم المعيقات والعقبات الإسرائيلية المتكررة لمنع إدخالها، إلا أن المقاومة الفلسطينية كانت لها الكلمة الأقوى في هذا الملف، حيث كانت تستخدم الوسائل الخشنة للرد على منع الاحتلال، فكانت تستخدم الطائرات الورقية الحارقة، لإطلاقها إلى المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وإحراق منازل المستوطنين ومحاصيلهم الزراعية، إضافة إلى تفعيل فعاليات الإرباك الليلي الذي كان يربك الاحتلال وجنود، وخاصة على السياج الأمني، فالأسئلة التي تدون الآن في ذهن المواطن الغزي، لماذا تأخر صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2022.