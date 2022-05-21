حقوقيون يطالبون بإجراءات قانونية بحق سفير فلسطيني حرض على صحفي

طالبت مجموعة "محامون من أجل العدالة" اليوم السبت 21/5/2022، النائب العام إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق السفير الفلسطيني في غينيا، بتهمة التحريض على الصحفي علاء الريماوي.

وقالت المجموعة في بيان صحفي: ندين حملة التحريض التي تُمارس ضد الصحفي علاء الريماوي، ونؤكد أن ما يتم تداوله من قبل مسؤولين وسفراء يتبعون وظيفيا للسلطة الفلسطينية بقصد التحريض والتشهير بالصحفي المذكور يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وكشفت أنها "رصدت خلال اليومين الماضيين حملة تحريض على وسائل التواصل الاجتماعي بادر إليها سفير السلطة الفلسطينية في غينيا، وجرى تداولها بشكل ملحوظ".

وأضافت: ندعو النائب العام التحرك لاتخاذ الإجراء القانوني ضد السفير المذكور ومن يتعاطى مع هذا التحريض، كونه غير مُعفى من الملاحقة والمساءلة نتيجة ما يرتكبه من سلوك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشارت إلى أنها ستخاطب المجموعات الحقوقية من أجل اتخاذ موقف ضد التحريض الممارس تجاه الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.