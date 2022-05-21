جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022 بعد انتهاء المباريات، انتهى موسم الدوري الإسباني للعام 2021-2022، ريال مدريد تصدر جدول الترتيب وحصد كأس الليغا قبل انتهاء المسابقة بأربعة جولات، وكان التنافس بين الثلاثي أتلتيكو مدريد واشبيلية وبرشلونة على حصد وصيف المتصدر، فكانت المنافسة شرسة بينهم، كون هذه الأدوار تؤهلهم إلى التأهل للعب بطولة كأس السوبر الإسباني، كما يؤهلهم للعب ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2022-2023، وهي البطولة الأقوى على مستوى قارة أوروبا.

ترتيب فرق الدوري الإسباني 2022

ويبحث المهتمين بالدوري الإسباني عن جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022 بعد انتهاء المباريات، والبحث عن الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا والفرق التي هبطت لدوري الدرجة الثانية، والفرق التي تأهلت للدوري الأوروبي، والفرق التي تأهلت لدوري المؤتمرات الأوروبي، وهل اقل درجة من الدوري الأوروبي، ففي هذه الجولة لم تحدث أي مفاجآت في الفرق التي حصدت لقب الليغا، والوصيف، أو التي صعدت إلى الدرجة الأولى، أو التي هبطت إلى الدرجة الثانية، وننشر لكم نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ترتيب فرق الدوري الإسباني 2022.

يلا كورة ترتيب الدوري الإسباني 2022

ويهتم محبو رياضة كرة القدم حول العالم، بالاطلاع على ترتيب الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022، فهم يبحثون عن ترتيب الدوري الإسباني عبر المواقع المختصة والمهتمة برياضة مرة القدم ونتائجها، لهذا اختار عشاق كرة القدم موقع يلا كورة ترتيب الدوري الإسباني 2022، كونه موقع متخصص بكل تفاصيل كرة القدم، لاسيما في الدوريات الخمس الكبرى على مستوى القارة الأوروبية.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

أيضا يتم البحث عن ترتيب هدافي الدوري الإسباني، وهو ننشره لكم، خلال هذه المقالة، كونه موضوع يهم الملايين من محبي كرة القدم حول العالم، وقد حصد مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما لقب هداف الدوري الإسباني للعام الجاري 2021-2022، بعدما سجل 27 هدفا خلال هذا الموسم، وهو يحص لقب الهداف لأول مرة منذ انضمامه إلى نادي ريال مدريد الإسباني عام 2009.

ترتيب الدوري الإسباني 2021-2022

لعب فاز تعادل خسارة فارق الأهداف نقاط

1 ريال مدريدريال مدريد 38 26 8 4 49 86

2 برشلونةبرشلونة 37 21 10 6 32 73

3 أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد 37 20 8 9 21 68

4 إشبيليةإشبيلية 37 17 16 4 22 67

5 ريال بيتيسريال بيتيس 38 19 8 11 22 65

6 ريال سوسيدادريال سوسيداد 37 17 11 9 4 62

7 فياريالفياريال 37 15 11 11 24 56

8 أتلتيك بلباوأتلتيك بلباو 37 14 13 10 8 55

9 أوساسوناأوساسونا 37 12 11 14 -12 47

10 سيلتا فيغوسيلتا فيغو 37 12 10 15 2 46

11 فالنسيافالنسيا 37 10 15 12 -7 45

12 رايو فايكانورايو فايكانو 38 11 9 18 -11 42

13 إسبانيولإسبانيول 37 10 11 16 -13 41

14 خيتافيخيتافي 37 8 15 14 -6 39

15 إلتشإلتش 37 10 9 18 -14 39

16 غرناطةغرناطة 37 8 13 16 -17 37

17 مايوركامايوركا 37 9 9 19 -29 36

18 كاديزكاديز 37 7 15 15 -17 36

19 ليفانتيليفانتي 38 8 11 19 -25 35

20 ألافيسألافيس 37 8 7 22 -33 31