غداً : الاحتلال ينطق بالحكم النهائي بحق معتقلي أبطال نفق الحرية الستة ومساعديهم

قالت هيئة الأسرى: "إن ما تسمى بمحكمة الناصرة ستعقد غداً الأحد 22/5/2022 جلسة النطق بالحكم النهائي بحق أسرى أبطال نفق الحرية الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع واعاد الاحتلال اعتقالهم بعد عملية امنية معقدة، بالإضافة إلى الأسرى المساعدين لهم" .

وكانت محكمة الاحتلال في 11 ابريل حددت ـيوم 22 من أيار المقبل، موعدا للنطق بالحكم بحق معتقلي "جلبوع" الستة الذين انتزعوا حريتهم وأعيد اعتقالهم.

ونوقش في المحكمة طلبات النيابة العامة بفرض المزيد من العقوبات على المعتقلين الستة، وهم: يعقوب قادري (49 عاما) من عرابة، وأيهم كممجي (35 عاما) من كفردان، ومحمود العارضة (46 عاما) من عرابة، ومناضل انفيعات (26 عاما) من يعبد، ومحمد العارضة (40 عاما) من عرابة بمحافظة جنين، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من جنين.

وقالت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان خطيب: "إن المحكمة استمعت للدفاع وللمعتقلين لغرض العقوبة ومداها، وتمحورت خطابات المعتقلين الستة حول أن هدفهم نيل الحرية، وعبروا عن فخرهم بما فعلوه وأنهم ليسوا نادمين على ذلك".

وتابعت: يعقوب قادري قال "إنني فخور جدا بما فعلت وهذا أفضل عمل تاريخي منذ عشرين عاما وانا أطالب بالحرية ليس أكثر"، فيما قال أيهم كممجي إنه ليس نادما وفعل ذلك لغاية زيارة قبر والدته.