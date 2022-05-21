

بكام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم السبت 21/5/2022 عيار 24 و21 و 18 ، تواصل التساؤلات بشأن سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/2022 ، الاستقرار حيث سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 666 جنيهًا ، في حين سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 857 جنيها ، اما عن أسعار الذهب عيار 21 نحو 1000 جنيها، وكالة "فلسطين اليوم" تقدم تجيب عن تساؤل بكام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم السبت 21/5/2022 عيار 24 و21 و 18 .

بكام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم السبت 21/5/2022 عيار 24 و21 و18

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1142 جنيها.

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 666 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 857 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1000 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1142 جنيها.

بكام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم السبت 21/5/2022 عيار 24 و21 و18

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5000 جنيه.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10000جنيه.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,050 جنيهات.

يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.

مواصفات الذهب

يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.

الذهب القديم

لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".

بكام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم السبت 21/5/2022 عيار 24 و21 و18

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,147 شراء 1,166

عيار 22 بيع 1,052 شراء 1,069

عيار 21 بيع 1,004 شراء 1,020

عيار 18 بيع 861 شراء 874

عيار 14 بيع 669 شراء 680

عيار 12 بيع 574 شراء 583

الاونصة بيع 35,685 شراء 36,254

الجنيه الذهب بيع 8,032 شراء 8,160

الكيلو بيع 1,147,429 شراء 1,165,714





بكام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم السبت 21/5/2022 عيار 24 و21 و18

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,086 جنيه $59.41

سعر الذهب عيار 22 995.18 جنيه $54.46

اسعار الذهب عيار 21 949.96 جنيه $51.99

اسعار الذهب عيار 18 814.25 جنيه $44.56

سعر الذهب عيار 14 633.30 جنيه $34.66

سعر الذهب عيار 12 542.82 جنيه $29.71

سعر الذهب عيار 9 407.12 جنيه $22.28

اسعار أوقية الذهب 33,764 جنيه $1,848

اسعار جنيه الذهب 7,600 جنيه $415.89

اسعار كيلو الذهب 1,085,644 جنيه $59,412

بكام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم السبت 21/5/2022 عيار 24 و21 و18

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 مايو 1,086 949.95 814.24 633.29 542.82

19 مايو 1,083 947.70 812.31 631.79 541.53

18 مايو 1,067 933.83 800.42 622.54 533.60

17 مايو 1,068 934.22 800.75 622.80 533.83

16 مايو 1,073 938.85 804.72 625.89 536.47

15 مايو 1,068 934.33 800.85 622.88 533.89

14 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

13 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

12 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

11 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا