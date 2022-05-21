سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 21/5/2022 عيار 21 وعيار 24 وعيار 18،

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:54 ص
21 مايو 2022
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سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 21/5/2022 عيار 21 وعيار 24 وعيار 18، يواصل سعر الذهب في الاردن اليوم السبت ، الارتفاع في بعد استقرار دام عدة اشهر ، حيث بلغ سعر الذهب جاء سعر الذهب عيار 24 : البيع 44 دينار و500 فلساً ، في حين  بلغ سعر الشراء 41 دينار و800 فلساً ، ليشهد ارتفاعاُ عما كان عليه الخميس الماضي الذي بلغ سعره  43 دينار و500 فلساً ، لتقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم" الاخبارية عرض شامل لسعر الذهب اليوم السبت 21/5/2022 عيار 21 وعيار 24 وعيار.

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سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 21/5/2022 عيار 21 وعيار 24 وعيار 18

اسعار الذهب في الاردن ومنذ عدة اشهر تشهد تذبذباً ونقدم لكم اسعار الذهب اليوم السبت 21/5/2022 سعر الذهب عيار 24 : البيع 44 دينار و500 فلساً

سعر الذهب عيار 21 : بلغ سعر البيع 37 دينار و 800 فلس ، في حين بلغ سعر الشراء 36 دينار و 200 فلساً .

سعر الذهب عيار 18 : بلغ سعر البيع 33 دينار و800 فلس ، في حين بلغ سعر الشراء 30 دينار و800 فلساً

الذهب
 

سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 21/5/2022 عيار 21 وعيار 24 وعيار 18

الوحدة  دينار اردنى     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.13 دينار   $59.41

سعر الذهب عيار 22  38.62 دينار   $54.46

اسعار الذهب عيار 21 36.86 دينار   $51.99

اسعار الذهب عيار 18 31.59 دينار   $44.56

سعر الذهب عيار 14  24.57 دينار   $34.66

سعر الذهب عيار 12  21.06 دينار   $29.71

اسعار أوقية الذهب     1,310 دينار   $1,848

اسعار جنيه الذهب      294.88 دينار $415.89

اسعار كيلو الذهب      42,125 دينار $59,412

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سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 21/5/2022 عيار 21 وعيار 24 وعيار 18

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

20 مايو        42.08 36.82 31.56 24.55 21.04

19 مايو        42.02 36.76 31.51 24.51 21.01

18 مايو        41.44 36.26 31.08 24.17 20.72

17 مايو        41.43 36.25 31.07 24.17 20.71

16 مايو        41.67 36.46 31.25 24.31 20.84

15 مايو        42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

14 مايو        42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

13 مايو        42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

12 مايو        42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

11 مايو        42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

 

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