شرطة المرور توضح حالة الطرق لليوم السبت

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، التقرير اليومي الخاص بحالة الطرق.

وفيما يلي نص التقرير الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كاملاً:

🔴 حالة الطرق لهذا الصباح السبت 21/05/2022

🔶 حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

👈إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة.

⛔ إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من مفترق الثورة حتى مفترق بالميرا، بالإضافة إلى إغلاق مفترق بالميرا.

⛔ إغلاق شارع الوحدة السايد الشمالي والجنوبي من مفترق سعيد العاص حتى مفترق بالميرا " من تاريخ اليوم 09/05/2022 حتى تاريخ 23/05/2022 ، "لمدة 15 يوما".

👈🏻 عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.

🔴 يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

صحبتكم السلامة دوما برفقة العائلة ..