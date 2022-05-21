لازال راتب اللاعب أشرف بن شرقي يثير ضجة بعد أن وقع رسميًا للأهلي، وهو لاعب المنتخب المغربي والزمالك المصري، الذي انتقل مؤخراً عن فريقه الحالي وانتقاله لغريمه التقليدي النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب خلال الانتقالات الصيفية 2022، حيث كشفت مصادر رياضية، عن توقيع المغربي أشرف بن شرقي، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقود انضمامه للنادي الأهلي.

راتب اللاعب أشرف بن شرقي يثير ضجة بعد أن وقع رسميًا للأهلي

وكتب عمر ربيع ياسين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«رسميا اشرف بن شرقي يوقع للأهلي في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل».

أشرف بن شرقي، ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويرفض اللاعب تجديد عقده مع النادي الأبيض، بسبب الاختلاف حول الأمور المالية.

ووفقا لما نشره مهيب عبدالهادي، على موقع الخاص بموقع تويتر، أشرف بن شرقي، أصبح لاعبا رسميا في صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وقال: «رسميا. بن شرقي في الأهلي مقابل 1.5 مليون دولار في السنة التوقيع تم». .

من هو أشرف بن شرقي..؟

يذكر أن اللاعب صاحب ال27 عامًا انضم لصفوف الزمالك في صيف 2019، قادمًا من فريق الهلال السعودي، وظهر اللاعب بمستوى مميز مع الفريق الأبيض في السنوات الماضية، حيث كان له دورًا كبيرًا في حصد الفريق العديد من البطولات المحلية والقارية أبرزها بطولة الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي الأفريقي، وشارك مع الزمالك في 67 مباراة في بطولة الدوري، أحرز خلالها 22 هدفًا وصنع 18 هدفًا وفي مسابقة الكأس شارك في 6 مباريات أحرز خلالها 5 أهداف وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا لعب 24 مباراة أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 6 أهداف.

ورفض بن شرقي، العديد من العروض التي قدمت من قبل إدارة الزمالك لتجديد عقده، الذي ينتهي 30 يونيو المقبل، بعدما طالب بوجود شرط جزائي يتيح له الرحيل في أي وقت مقابل 500 ألف دولار وهو ما رفضه رئيس الأبيض.

تعليق الزمالك على أشرف بن شرقي

علق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء المتواترة حول توقيع الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لضمه لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب نهاية عقده مع الزمالك.

وينتهي عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وقرر الزمالك عدم التجديد معه، ورحيل عن الفريق مع نهاية الموسم بنهاية العقد بين الفريقين.