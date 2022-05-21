سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم السبت 2022.. سعر اليورو في السوق السوداء الجزائر اليوم السبت 2022، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع الجزائري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة الجزائرية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في فريق"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للتعرف عن سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم السبت 2022.. سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر.

سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر

هبط سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي خلال تداولات الجمعة 20 مايو/أيار 2022، بينما ارتفع سعره لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار بالدينار الجزائري 2022

تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى مستوى 152.71 دينار للشراء، و152.74 دينار للبيع، مقابل 153.03 دينار للشراء، و153.11 دينار للبيع في ختام تداولات أمس، وفق ما أورد موقع بنك الجزائر "bank-of-algeria.dz".

وارتفع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليبلغ 190.53 دينار للشراء، و192.65 دينار للبيع، مقابل 188.95 دينار للشراء، و191.05 دينار للبيع عند إغلاق تعاملات أمس الخميس بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم 2022

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

وصعد سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 145.73 دينار للشراء، و145.74 دينار للبيع، مقابل 145.51 دينار للشراء، و145.52 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس الخميس.

واستقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، دون أي تغير يذكر على سعر إغلاق أمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي لينزل إلى مستوى 180.11 دينار للشراء، و180.20 دينار للبيع، مقابل 180.51 دينار للشراء، و180.60 دينار للبيع، في ختام تداولات أمس.

سعر الدينار الجزائري اليوم السبت

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 224.48 دينار للشراء، و226.98 دينار للبيع، مقابل 222.64 دينار للشراء، و225.11 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس الخميس.

اليورو مقابل الدينار الجزائري

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليبلغ 38.84 دينار للشراء، و38.85 دينار للبيع، 38.7911 دينار للشراء، و38.9772 دينار للبيع أمس.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو عند 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وأظهرت شاشات تداول بنك الجزائر المركزي سعر الدرهم الإماراتي اليوم عند مستوى 39.67 دينار للشراء، و39.68 دينار للبيع، مقابل 39.61 دينار للشراء، و39.62 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ارتفاعا ليبلغ مستوى 474.85 دينار للشراء، و476.14 دينار للبيع، مقابل 473.83 دينار للشراء، و475.11 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس الخميس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 587.64 دينار للشراء، و594.17 دينار للبيع، مقابل 586.93 دينار للشراء، و593.45 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.

سعر اليورو في السوق السوداء الجزائر اليوم 2022

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم في الجزائر، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم السبت 2022.. سعر اليورو في السوق السوداء الجزائر اليوم السبت 2022