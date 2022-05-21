سعر الدولار اليوم في السودان..سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوادني على أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني لليوم السبت، وخاصة سعر صرف االجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السودانية الرسمية والغير رسمية.

سعر الجنيه السوداني اليوم السبت

صعد سعر الدولار اليوم في السودان خلال تداولات أمس الجمعة 20 مايو/أيار 2022 لدى البنوك السودانية، واستقر لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في السودان في البنك

سعر الدولار اليوم في السودان

وارتفع سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنوك السودانية، ليسجل في متوسطه الترجيحي 569.72 جنيه مقابل 568.82 جنيه، أمس، وفقا للموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي (cbos.gov.sd).

واستقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 570 جنيها، وهو نفس سعر تداولات أمس الخميس بحسب موقع أخبار السودان.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند نحو 650 جنيها.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

وصعد متوسط سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنوك السودانية بنحو طفيف إلى 151.78 جنيه مقابل 151.63 جنيه، أمس.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية السوداء نحو 150 جنيها.

ونزل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك إلى 155.09 جنيه مقابل 154.84 جنيه، أمس.

وعن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) سجل نحو 155 جنيها، وهو السعر نفسه عند إغلاق تعاملات أمس.

وقفز سعر الدينار الكويتي اليوم في بنوك السودان إلى متوسط 1855.67 جنيه مقابل 1851.41 جنيه، أمس.

ويتعرض السودان لخطر التخلف عن سداد ديونه مع اقتراب الموعد المحدد للوفاء بمتطلبات الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة باليون "هيبك".

وكان من المقرر إعفاء السودان من نحو 50 مليار دولار من ديونه المقدرة بإجمالي 64 مليار دولار، ولكن التوترات السياسية في البلد الأفريقي المثقل بالديون تسببت في توقف الإجراءات، بعدما علقت مؤسسات التمويل العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي مساعداتها.

وكشف خبراء اقتصاديون أن خسائر الاقتصاد السوداني تقدر بنحو 700 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر من جراء العقوبات التي استمرت أكثر من 27 سنة خلال حكم الإخوان، قبل أن ترفع نهاية عام 2020.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في السودان