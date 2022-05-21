سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن...سعر الدولار في سوريا اليوم السبت، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم السبت في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم السبت في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة، صباح أمس الجمعة 20 مايو/أيار 2022 لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

وهبط سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 3945 ليرة للشراء، و3980 ليرة للبيع مقابل 3950 ليرة للشراء، و3985 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب منصة "liranews" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت

وارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4173 ليرة للشراء، و4215 ليرة للبيع، مقابل 4131 ليرة للشراء، و4172 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 4921 ليرة للشراء، و4975 ليرة للبيع، مقابل 4868 ليرة للشراء، و4921 ليرة للبيع ، عند إغلاق تعاملات أمس.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم السبت

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1050 ليرة للشراء، و1062 ليرة للبيع.

كما تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية عند نحو 1071 ليرة للشراء، و1084 ليرة للبيع.

وكان المصرف المركزي رفع سعر صرف الدولار لليرة السورية من 2512 إلى 2814 ليرة، في أبريل/نيسان الماضي، في حين أصبح سعر شراء الدولار للحوالات القادمة من الخارج 2800 ليرة للدولار الواحد.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

ويرى خبراء أسواق المال أن وجود فارق بين سعر الليرة في السوق الموازية أو السوداء وسعرها الرسمي ينشّط التعامل غير الرسمي بها، خاصة في ظل العقوبات المفروضة بحق المتعاملين بهذه التحويلات.

وتوقع الخبراء أن رفع سعر الحوالات بالبنوك “سيسبب تضخم إضافي وارتفاع الأسعار”، كما توقعوا أن رفع سعر الصرف سيتبعه زيادة الأسعار على المستوردين ستكون 15% وسطياً، وهو عبء إضافي سيتم تحميله على السلع بنسبة أكبر كما اعتدنا.

ويعيش نحو 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، ولا يزال نحو 14.6 مليون شخص من أصل 18 مليونًا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

اسعار الدولار في سوريا أول بأول اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1046 ليرة للشراء، و1058 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

سعر الدولار مقابل السوري

وهبط سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 12875 ليرة للشراء، و13015 ليرة للبيع.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم