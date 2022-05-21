سعر جرام الذهب في مصر بكم النهارده اليوم السبت 21/5/2022  عيار 21 وعيار 18

سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/ 2022عيار 21 وعيار 18 ، تواصل اسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الانخفاض بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 2% ليصل سعر الذهب اليوم عيار 24 لـ1166 جنيه ، في حين بلغ سعر الذهب عيار 21لـ1020 جنيه، وفي ظل هذا الانخفاض المتتالي ، يواصل المواطنين في مصر البحث عن اسعار الذهب عبر محركات البحث ، وتقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم" سعر الذهب في مصر اليوم سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/2022 عيار 21 وعيار 18.

سعر الذهب بكم النهارده في مصر اليوم

الاسعار في الجدول بالأسفل لذهب بدون مصنعية، بمعنى الذهب الخام الغير مشغول، مع العلم ان سعر المصنعية على الجرام الذهب الواحد في مصر من 50 الى 60 جنيه بالمتوسط.

الاسم السعر بالجنيه المصري

اونصة الذهب بالدولار

1848 دولار

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

اونصة الذهب بالجنيه المصري

36260 جنيه

عيار24 1166

عيار 21 1020 جنيه

عيار 18 874 جنيه

جنيه الذهب 8160 جنيه

سعر الذهب في مصرعيار 18

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,147 شراء 1,166

عيار 22 بيع 1,052 شراء 1,069

عيار 21 بيع 1,004 شراء 1,020

عيار 18 بيع 861 شراء 874

عيار 14 بيع 669 شراء 680

عيار 12 بيع 574 شراء 583

الاونصة بيع 35,685 شراء 36,254

الجنيه الذهب بيع 8,032 شراء 8,160

الكيلو بيع 1,147,429 شراء 1,165,714

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعرجرام الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/2022

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,086 جنيه $59.41

سعر الذهب عيار 22 995.18 جنيه $54.46

اسعار الذهب عيار 21 949.96 جنيه $51.99

اسعار الذهب عيار 18 814.25 جنيه $44.56

سعر الذهب عيار 14 633.30 جنيه $34.66

سعر الذهب عيار 12 542.82 جنيه $29.71

سعر الذهب عيار 9 407.12 جنيه $22.28

اسعار أوقية الذهب 33,764 جنيه $1,848

اسعار جنيه الذهب 7,600 جنيه $415.89

اسعار كيلو الذهب 1,085,644 جنيه $59,412

سعر الذهب في مصر للبيع والشراء

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 مايو 1,086 949.95 814.24 633.29 542.82

19 مايو 1,083 947.70 812.31 631.79 541.53

18 مايو 1,067 933.83 800.42 622.54 533.60

17 مايو 1,068 934.22 800.75 622.80 533.83

16 مايو 1,073 938.85 804.72 625.89 536.47

15 مايو 1,068 934.33 800.85 622.88 533.89

14 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

13 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

12 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

11 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03