سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/ 2022عيار 21 وعيار 18 ، تواصل اسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الانخفاض بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 2% ليصل سعر الذهب اليوم عيار 24 لـ1166 جنيه ، في حين بلغ سعر الذهب عيار 21لـ1020 جنيه، وفي ظل هذا الانخفاض المتتالي ، يواصل المواطنين في مصر البحث عن اسعار الذهب عبر محركات البحث ، وتقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم" سعر الذهب في مصر اليوم سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/2022 عيار 21 وعيار 18.
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/2022 عيار 21 وعيار 18
الاسعار في الجدول بالأسفل لذهب بدون مصنعية، بمعنى الذهب الخام الغير مشغول، مع العلم ان سعر المصنعية على الجرام الذهب الواحد في مصر من 50 الى 60 جنيه بالمتوسط.
الاسم السعر بالجنيه المصري
اونصة الذهب بالدولار
1848 دولار
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/2022 عيار 21 وعيار 18
اونصة الذهب بالجنيه المصري
36260 جنيه
عيار24 1166
عيار 21 1020 جنيه
عيار 18 874 جنيه
جنيه الذهب 8160 جنيه
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/2022 عيار 21 وعيار 18
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,147 شراء 1,166
عيار 22 بيع 1,052 شراء 1,069
عيار 21 بيع 1,004 شراء 1,020
عيار 18 بيع 861 شراء 874
عيار 14 بيع 669 شراء 680
عيار 12 بيع 574 شراء 583
الاونصة بيع 35,685 شراء 36,254
الجنيه الذهب بيع 8,032 شراء 8,160
الكيلو بيع 1,147,429 شراء 1,165,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/2022 عيار 21 وعيار 18
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 1,086 جنيه $59.41
سعر الذهب عيار 22 995.18 جنيه $54.46
اسعار الذهب عيار 21 949.96 جنيه $51.99
اسعار الذهب عيار 18 814.25 جنيه $44.56
سعر الذهب عيار 14 633.30 جنيه $34.66
سعر الذهب عيار 12 542.82 جنيه $29.71
سعر الذهب عيار 9 407.12 جنيه $22.28
اسعار أوقية الذهب 33,764 جنيه $1,848
اسعار جنيه الذهب 7,600 جنيه $415.89
اسعار كيلو الذهب 1,085,644 جنيه $59,412
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/2022 عيار 21 وعيار 18
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
20 مايو 1,086 949.95 814.24 633.29 542.82
19 مايو 1,083 947.70 812.31 631.79 541.53
18 مايو 1,067 933.83 800.42 622.54 533.60
17 مايو 1,068 934.22 800.75 622.80 533.83
16 مايو 1,073 938.85 804.72 625.89 536.47
15 مايو 1,068 934.33 800.85 622.88 533.89
14 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03
13 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03
12 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03
11 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03