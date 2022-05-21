سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/2022  عيار 21 وعيار 18

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:36 ص
21 مايو 2022
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سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/ 2022عيار 21 وعيار 18 ، تواصل اسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الانخفاض بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 2% ليصل سعر الذهب اليوم عيار 24  لـ1166 جنيه ، في حين بلغ سعر الذهب عيار 21لـ1020 جنيه، وفي ظل هذا الانخفاض المتتالي ، يواصل المواطنين في مصر البحث عن اسعار الذهب عبر محركات البحث ، وتقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم" سعر الذهب في مصر اليوم سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/2022  عيار 21 وعيار 18.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/2022  عيار 21 وعيار 18

الاسعار في الجدول بالأسفل لذهب بدون مصنعية، بمعنى الذهب الخام الغير مشغول، مع العلم ان سعر المصنعية على الجرام الذهب الواحد في مصر من 50 الى 60 جنيه بالمتوسط.

الاسم   السعر بالجنيه المصري

اونصة الذهب بالدولار

1848 دولار

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/2022  عيار 21 وعيار 18

اونصة الذهب بالجنيه المصري

36260 جنيه

عيار24         1166 

عيار 21       1020 جنيه

عيار 18       874  جنيه

جنيه الذهب    8160 جنيه

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سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/2022  عيار 21 وعيار 18

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       بيع 1,147 شراء 1,166

عيار 22       بيع 1,052 شراء 1,069

عيار 21       بيع 1,004 شراء 1,020

عيار 18       بيع 861 شراء 874

عيار 14       بيع 669 شراء 680

عيار 12       بيع 574 شراء 583

الاونصة        بيع 35,685 شراء 36,254

الجنيه الذهب   بيع 8,032 شراء 8,160

الكيلو   بيع 1,147,429 شراء 1,165,714

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/2022  عيار 21 وعيار 18

 

الوحدة  جنيه مصرى    دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,086 جنيه   $59.41

سعر الذهب عيار 22  995.18 جنيه $54.46

اسعار الذهب عيار 21 949.96 جنيه $51.99

اسعار الذهب عيار 18 814.25 جنيه $44.56

سعر الذهب عيار 14  633.30 جنيه $34.66

سعر الذهب عيار 12  542.82 جنيه $29.71

سعر الذهب عيار 9    407.12 جنيه $22.28

اسعار أوقية الذهب     33,764 جنيه $1,848

اسعار جنيه الذهب      7,600 جنيه   $415.89

اسعار كيلو الذهب      1,085,644 جنيه     $59,412

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21/5/2022  عيار 21 وعيار 18

 

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

20 مايو        1,086 949.95       814.24       633.29       542.82

19 مايو        1,083 947.70       812.31       631.79       541.53

18 مايو        1,067 933.83       800.42       622.54       533.60

17 مايو        1,068 934.22       800.75       622.80       533.83

16 مايو        1,073 938.85       804.72       625.89       536.47

15 مايو        1,068 934.33       800.85       622.88       533.89

14 مايو        1,120 980.07       840.06       653.37       560.03

13 مايو        1,120 980.07       840.06       653.37       560.03

12 مايو        1,120 980.07       840.06       653.37       560.03

11 مايو        1,120 980.07       840.06       653.37       560.03

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