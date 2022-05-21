سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة..كم سعر الدولار اليوم السبت في لبنان، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار اليوم السبت في لبنان عند الصرافين، بالإضافة سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم السبت في لبنان عند الصرافين

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح أمس الجمعة 20 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

وقفز سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح بين 31000 – 31100 ليرة لبنانية لكل دولار مقابل 30350 - 30400 ليرة لبنانية لكل دولار، أمس بحسب منصة "lebanon24" اللبنانية لرصد سعر الدولار في سوق الصرف.

وأمس الأول، قال مصرف لبنان المركزي في بيان إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية يوليو تموز.

برنامج سعر الدولار في لبنان السوق السوداء

كم سعر الدولار اليوم في لبنان

وكان البنك قد قال الثلاثاء الماضي إن عمليات الشراء، التي بدأت في يناير كانون الثاني، يمكن أن تتم كالمعتاد ودون تعديل، وذلك ردا على شائعات بأنه أوقف المشتريات عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد.

وتعرضت تلك السياسة لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار الأمريكي لدعم العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019.

وتعددت المشاهد المأساوية لاقتصاد لبنان المنهار، وتنوعت بين أسعار المواد الغذائية التي قفزت 11 ضعفا، وما ترتب عليها من معيشة أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر، كما سجل معدل التضخم في مارس/آذار 208% على أساس سنوي، وقدرت خسائر القطاع المالي بنحو 70 مليار دولار، ولا تزال المؤسسات الدولية تربط التمويل بالإصلاحات الاقتصادية.

وأصدرت وزارة الطاقة والمياه في لبنان، أمس أسعار المحروقات الجديدة، والتي تضمنت زيادة كبيرة وجاءت كالتالي:

البنزين 95 أوكتان: 559000 (بزيادة 17 ألف ليرة)

البنزين 98 أوكتان: 569000 (بزيادة 17 ألف ليرة)

المازوت: 680000 (بزيادة 65 ألف ليرة)

الغاز 408000 (بزيادة 33 ألف ليرة)

ويعاني الموزعين والمحطات من شح في مادة البنزين حسبما أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا.

وقال:" نحن تحملنا وأخذنا الأمر على عاتقنا ولم نقفل المحطات واستمررنا في تسليم المادة إلى المواطنين في فترة الانتخابات مع أننا لم نستلم مادة البنزين من الشركات المستوردة منذ الجمعة الماضية".

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان اليوم السبت

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله سعر الدولار اليوم السبت في لبنان عند الصرافين..سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة