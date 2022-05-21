سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 21 مايو 2022، تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة، لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وهبط سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 3945 ليرة للشراء، و3980 ليرة للبيع مقابل 3950 ليرة للشراء، و3985 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب منصة "liranews" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4173 ليرة للشراء، و4215 ليرة للبيع، مقابل 4131 ليرة للشراء، و4172 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 4921 ليرة للشراء، و4975 ليرة للبيع، مقابل 4868 ليرة للشراء، و4921 ليرة للبيع ، عند إغلاق تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1050 ليرة للشراء، و1062 ليرة للبيع.

كما تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية عند نحو 1071 ليرة للشراء، و1084 ليرة للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 12875 ليرة للشراء، و13015 ليرة للبيع.

وكان المصرف المركزي رفع سعر صرف الدولار لليرة السورية من 2512 إلى 2814 ليرة، في أبريل/نيسان الماضي، في حين أصبح سعر شراء الدولار للحوالات القادمة من الخارج 2800 ليرة للدولار الواحد.