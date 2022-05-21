سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 21 مايو 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار العملات في لبنان، و خصوصاً عملة الدولار الأمريكي، و لذلك فإن فريق فلسطين اليوم يرصد لكم أسعار العملات في لبنان في هذه المقالة.

و ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت 21 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

وقفز سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح بين 31000 – 31100 ليرة لبنانية لكل دولار مقابل 30350 - 30400 ليرة لبنانية لكل دولار، أمس بحسب منصة "lebanon24" اللبنانية لرصد سعر الدولار في سوق الصرف.