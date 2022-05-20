التلفزيون السوري: دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق

أكد التلفزيون السوري مساء الجمعة، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء في سماء ريف دمشق.

و قال دفاعاتنا الجوية أسقطت عدداً من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي.

و أشارت التلفزيون السوري الى أن دوي انفجارات سمع في سماء دمشق

ومنذ أيام، أعلنت دمشق وقوع 5 شهداء في هجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى، داعيةً "الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة اعتداءات إسرائيل على السيادة السورية".

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، بعد الهجوم، أنّ مقاتلات حربية إسرائيلية أطلقت 22 صاروخاً على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس، وأنّه تمّ التصدي لها وتدمير 16 صاروخاً منها".