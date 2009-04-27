« اونروا » تجمع 4 ملايين دولار من اجل أطفال غزة خلال حملة تبرعات في سوريا

فلسطين اليوم-وكالات

جمعت وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" مبلغ 1ر4 ملايين دولار من اجل اطفال غزة وذلك خلال حملة تبرعات في سوريا كما اوضحت المفوضة العامة للوكالة الامميه.

واوضحت كارين ابو زيد في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان "عائدات الحملة ستوجه من خلال المنظمة الى بناء وتجهيز مدرسة حلب الاعدادية فى بيت لاهيا واصلاح 370 منزلا دمروا خلال العدوان الاسرائيلى على غزة".

وشكرت كارين ابو زيد جميع المتطوعين الذين دعموا حملة "من أجل أطفال غزة" قد اطلقت في الثانى عشر من كانون الثانى (يناير) في سوريا.

وكان قطاع غزة تعرض لعدوان عسكري اسرائيلي من 27 كانون الاول (ديسمبر) 2008 الى 25 كانون الثاني (يناير) 2009 اسفر عن استشهاد 1330 فلسطينيا، وفق حصيلة لاجهزة الاسعاف الفلسطينية.