بالصور "الجهاد" بخانيونس تنظم وقفة إسناد للمعتقل المضرب عن الطعام خليل عواودة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:38 م
20 مايو 2022
وقفة تضامن
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نظمت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة وقفة اسناد للمعتقل المضرب عن الطعام خليل عواودة، في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

و شارك في الوقفة حشد من أبناء شعبنا، و أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي، حيث رفعوا لافتات رفض للاعتقال الإداري، مطالبين بالتحرك لإنقاذ حياة الأسير عواودة، الذي يخوض اضراباً عن الطعام لليوم الـ 79 على التوالي.

ويواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من إذنا غرب الخليل، معركته مع الأمعاء الخاوية لليوم 79 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.

وأكدت هيئة الأسرى أن المعتقل عواودة والمحتجز حاليا "معتقل عيادة الرملة"، يشتكي من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودوخة قوية وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وأضافت أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدينة، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة يتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

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