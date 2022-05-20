سرايا القدس تودع فقيدها المجاهد «علي أبو بشير» بجنازة مهيبة

في موكب جنائزي مهيب، شيعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وجماهير غفيرة من أبناء شعبنا، الجمعة، جثمان الفقيد المجاهد علي أحمد أبو بشير (42 عاماً) ، أحد مجاهدي السرايا في لواء الوسطى، الذي توفي إثر مرض عضال.

وشارك في موكب وداع الفقيد المجاهد أبو بشير، المئات من المواطنين ومقاتلي سرايا القدس الذين حملوا جثمان الفقيد على الأكتاف، وانطلقوا نحو مقبرة البلد لمواراة جثمانه الثرى، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد خالد بن الوليد بدير البلح.

ونعت سرايا القدس في بيانٍ عسكري، فقيدها "أبو بشير"، الذي توفي إثر مرض عضال، بعد حياة مليئة بالعطاء والجهاد في سبيل الله.

وقالت السرايا: "نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير".

ودعت المولى عز وجل، أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته برفقة النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، وأن يُلهم أهله وذويه ورفاق دربه جميل الصبر والسلوان.

وعاهدت السرايا فقيدها وكل مجاهديها، أن تبقى محافظةً على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين كاملةً".