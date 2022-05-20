القائد النخالة يعزي بوفاة والد الشهيد محمود طوالبة

قدّم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، التعازي والمواساة من عائلة "طوالبة"، بوفاة والدهم الحاج "أبو محمد" والد الشهيد القائد محمود طوالبة، من مخيم جنين.

وأجرى القائد النخالة، اتصالاً هاتفياً بالمحرر مراد طوالبة، معزياً باسم قيادة وكوادر الحركة، عائلة الفقيد، الذي قدم نموذجاً للصبر والتضحية، تجلى في استشهاد نجله القائد محمود طوالبة قائد معركة مخيم جنين، وصاحب المسيرة الجهادية المشرفة في سرايا القدس.

وأكد الأمين العام في اتصاله، وقوف الحركة الثابت مع عوائل الشهداء والأسرى وتقديرهم لمكانة هذه العوائل في تاريخنا الجهادي، مشيداً بعائلة طوالبة الكريمة، وأهالي مخيم جنين.

من جهته، شكر المحرر مراد طوالبة، هذه التعزية والمواساة من القائد النخالة، مثمناً تواصل الحركة مع عوائل الشهداء والأسرى بما يعزز من صمودهم وثباتهم في مسيرة شعبنا على طريق تحرير فلسطين.