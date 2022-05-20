منظمة الصحة العالمية تدعو لعقد اجتماع طارئ لبحث انتشار جدري القرود

من المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعًا طارئًا اليوم الجمعة لمناقشة تفشي مرض جدري القردة مؤخرًا ، وهو عدوى فيروسية أكثر شيوعًا في الغرب والعالم. وسط إفريقيا، بعد أكثر من 100 حالة مؤكدة أو مشتبه بها في أوروبا.

و وصفت ألمانيا المرض بأنه أكبر انتشار على الإطلاق في أوروبا ، حيث تم الآن تأكيد الحالات في خمس دول على الأقل – المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وإيطاليا – بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا واستراليا.

و تم تحديد المرض لأول مرة في القرود ، وعادة ما ينتشر المرض من خلال الاتصال الوثيق ونادرًا ما ينتشر خارج إفريقيا، ما تسبب بحالة من القلق حول العالم.

ومع ذلك ، لا يتوقع العلماء تفشي المرض للتطور إلى جائحة مثل COVID-19 ، نظرًا لأن الفيروس لا ينتشر بسهولة مثل SARS-COV-2. ، و عادة ما يكون جدري القرود مرضًا فيروسيًا خفيفًا يتميز بأعراض الحمى بالإضافة إلى طفح جلدي.