قناة مكة مباشر يوتيوب بث مباشر موسم الحج و تكبيرات عيد الأضحى 2022- 1443هــ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ، والتي يبحث عنها الكثير من الناس لاسيما مع قدوم عيد الاضحى المبارك، ليقوموا بتشغيلها في البيوت في استقبال العيد الكبير، ونقدم لكم تكبيرات عيد الاضحى بجودة عالية ومكررة 2022.

قناة مكة مباشر يوتيوب بث مباشر موسم الحج و تكبيرات عيد الأضحى 2022- 1443هــ

ونرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية قناة مكة خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك والبحث الكبير عن تردد قناة مكة للقرآن الكريم والتي تبث بشكل مباشر تكبيرات عيد الأضحى مباشرة وعلى مدار الساعة، ودون توقف، الصلوات، ومناسك الحج، إلى جانب بث شعائر يوم عرفة.

ونقدم لكم في فلسطين اليوم البث المباشر لقناة مكة من المسجد الحرام مرفقة بسور من القرآن الكريم، كما أنها تحظى بمتابعة كبيرة مع قدوم يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك في معظم الدول الإسلامية والعربية.

قناة مكة مباشر يوتيوب بث مباشر موسم الحج و تكبيرات عيد الأضحى 2022- 1443هــ

ويعد يوم عرفة من أعظم الأيام لما فيه من الثواب والأجر الذي يناله من يقوم بصيام ذلك اليوم الجليل، وبالطبع هو أهم ركن في أركان الحج، حيث أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج عرفة، مؤكدا على أهمية هذا اليوم من حيث المناسك وأداءها.

قناة مكة مباشر يوتيوب بث مباشر موسم الحج و تكبيرات عيد الأضحى 2022- 1443هــ

ونرفق لكم أدناه قناة مكة التي تبث تكبيرات لبيك اللهم لبيك

وتبث قناة مكة مباشر عبر يوتيوب يوميا من خلال التردد 12399 نايل سات، تفاصيل وشعائر موسم الحج الجاري 2022ـ وأيضا تكبيرات عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به غالبية الدول الإسلامية يوم الأحد القادم الحادي عشر من أغسطس.

وننقل في وكالة فلسطين اليوم، شعائر وقفة عرفات من مكة المكرمة وعبر قناة مكة المكرمة في البث المباشر.